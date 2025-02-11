Frankowski Galatasaray’da

GALATASARAY, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı. Aslan, Frankowski için Lens ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi 1+7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferini tamamlamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.

21 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Frankowski, sarı-kırmızılılarla yaptığı transfer görüşmeleri nedeniyle Lens'in ligde son olarak oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Fransız temsilcisi Lens'te bu sezon 21 karşılaşmada süre bulan Polonyalı futbolcu, rakip ağları 5 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 2 golün de pasını verme başarısı gösterdi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Lechia Gdansk, Bialystok, Chicago Fire ve Lens formalarını terletti.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sarıkırmızılıların kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 2021-2022 sezonunda Chicago Fire'dan transfer olduğu Lens'te ilk sezonunda 40 maça çıkan Polonyalı, sonraki sezon 41 müsabakada görev yaptı. 29 yaşındaki savunmacı geçen sezon ise 39 mücadeleye çıkarken, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 19 kez ilk 11'de görev aldı.

BEŞİNCİ TRANSFER

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı 5. isim Frankowski oldu. Aslan geride kalan süreçte Ahmed, Morata, Lemina ve Cuesta'yı transfer etmişti.

ASLAN'DAN ICARDİ KARARI

YAPTIĞI takviyelerle birlikte Süper Lig'de yabancı sınırına takılmak istemeyen Galatasaray Mauro Icardi'yle ilgili bir karar aldı. Przemyslaw Frankowski'nin transferi sonrasında yabancı sayısı 15'e yükselecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi kontenjan nedeniyle Süper Lig A Takım listesine yazılmayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti. UEFA listesine eklenen Mauro Icardi, iyileşmesi ve şans verilmesi halinde ligin ikinci yarısında yalnızca Avrupa maçlarında forma giyebilecek.