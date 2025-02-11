Manisa çok mutlu

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki Ege Derbisi'nde Manisa Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-80 mağlup etti. Manisa Basket ligdeki 5. galibiyetini alıp düşme hattından kurtulurken, Petkim 11. yenilgisini alarak Play- Off hattına girme şansını tepti. İlk periyotta ev sahibi ekibin uzunu Jaime Echenique attığı 8 sayı ve 4 ribaundla yıldızlaştı ve birin- ci çeyreği İzmir ekibi 20-12 önde tamamladı. Manisa Basket ikinci periyotta Joseph Lual ve Fabian White'in 8'er sayısıyla farkı indirdi. Petkim soyunma odasına 43-40 önde girdi. İkinci yarıda Manisa ekibinin üstünlüğü vardı.

MANİSA BASKET HATA YAPMADI

Kazys Maksvyitis'in öğrencileri üçüncü 10 dakikalık dilimde 28-18'lik bir üstünlük yakaladı ve son çeyreğe 68-61 önde girdi. Son çeyrekte de Aliağa Petkim'in farkı eritmesine izin vermeyen Manisa Basket mücadeleyi 89-80 kazanmasını bildi. Manisa ekibinde White 23, Lual 20, Lee 18 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Aliağa temsilcisinde ise Echenique'nin 18, Aldridge'in 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Basketbol Süper Ligi'nde yaklaşık 20 günlük milli takım arası olacak. Petkim ara dönüşünde 1 Mart'ta deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak. Manisa Basket ise yine 1 Mart'ta Mersin Spor ile kozlarını paylaşacak.