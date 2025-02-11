Trabzon üçlük attı

TRENDYOL Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. 3. dakikada Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. 4. dakikada Banza'nın ceza sahası içinde Ruben Vezo'ya müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 33. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
ASİST NWAKAEME'DEN
59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı. 90+1. dakikada Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. Maç 1-0 sona erdi.