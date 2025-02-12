2.Lig’de çarşamba mesaisi

Nesine 2. Lig'de bugün 22. hafta heyecanı yaşanacak. Beyaz Grup'ta yaşadığı sıkıntılara rağmen evinde yine galip gelerek kurtuluş ümitlerini tekrar artıran Altay, Ege derbisinde Fethiyespor'a konuk olacak.

Siyahbeyazlı ekipte sarı kart cezalısı Yusuf ve Hikmet ile sakatlıkları bulunan Mehmet Gündüz ve İsa Toygar görev yapamayacak. Aynı grupta zirve mücadelesi veren ve 3 hafta aradan sonra galip gelen Altınordu ise 24 Erzincanspor deplasmanında 3 puan arayacak.

6 PUANLIK KARŞILAŞMA

Kırmızı Grup'ta da 4 Ege temsilcisi zorlu doksan dakikalara çıkacak. Haftanın en önemli maçında 40 puanla 4. sırada yer alan Menemen FK, 1 puan altında yer alan Vanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarılacivertli İzmir ekibi, bu maçı da kazanarak hem zirve takibini sürdürmek, hem de alt sıralardakilerle bağını koparmak istiyor.

Galibiyet hasretini 3 haftaya çıkararak Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen Bucaspor 1928 ise, evinde 50 puanlı lider Serik Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. 26 puanlı Somaspor, 34 puanla Play-Off sınırında yer alan Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olurken, düşme hattından çıkmaya çalışan 12 puanlı Nazillispor ise, 50 puanla zirveyi paylaşan 68 Aksarayspor'u ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.