ABD mahkemesi kararını verdi: Türkiye’ye iade edilecek

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur'un, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen iade davasında, mahkeme kararını verdi.

Boston'da görülen davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini açıkladı. Cihantimur, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş, annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırmıştı. Türkiye, Cihantimur'un iadesi için hukuki süreci başlatmış, Eylem Tok ve oğlu ABD'de gözaltına alınmıştı. Mahkeme heyeti, sanığın Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar vererek ve duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, iade sürecini geciktirmiş oldu.