G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün Spoint İnşaat ile düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından Adana Demirspor ile oynanan maçta rakip takımın sahadan çekilmesi ile ilgili konuştu. Özbek, "Maçtan sonra G.Saray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip, olayları futbolun dışına taşırarak bambaşka yorumlar ve suçlamalarla G.Saray'ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler. Bu tip hareketlerin toplumu germekten, kutuplaştırmaktan başka hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum" diyerek "Huzura, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğumuz dönemde bu tip söylemlerden kaçınılması şarttır. Bütün paydaşlara sesleniyorum; artık yeter!" diye konuştu.

"BAŞARILI HAKEMLER GELMELİ"

Özbek, F.Bahçe yönetiminin derbide yabancı hakemin düdük çalması ile ilgili talebi hakkında ise "Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp G.Saray'dır. O gün itibarıyla fazla destek görmedi. Yaşanan gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin maçlarda olması ihtiyacı ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi olayını yaşadık. Ama bu planlı bir şekilde yapıldığı takdirde sonuç veren bir şey. Geçen sene yabancı VAR hakemi başarılı olmuştur. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip burada maç yönettirmek. TFF'nin bu konuya daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"G.SARAY'DAN KORKUYORLAR"

"Murat Sancak'ın açıklamasını üzüntüyle izledim" diyen başkan Dursun Özbek, "Okan hocaya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunurken sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah Mayıs ayında 25. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Galatasaray'ın kenetlenmiş halinin rakiplerimizi korkuttuğunu düşünüyorum. Saha dışına çıkan konuların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."