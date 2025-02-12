Buruk’tan yeni rekor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarıda kalan Adana Demirspor maçının tescili sonrası yeni bir rekora imza atacak. Başarılı çalıştırıcı, hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak. Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen 51 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı. Deneyimli hocanın bu sezon da ligde oynadığı 22 maçta yenilgi yaşamaması dikkatleri çekiyor. Söz konusu süreçte 19 galibiyet alan Buruk 2.73 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor. Bu arada G.Saray yarın saat 23.00'te deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken, bu mücadelede kart cezalıları Osimhen, Torreira ve Davinson Sanchez görev alamayacak.