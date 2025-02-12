Göz-Göz ve Kaf-Kaf Play-Off’a odaklandı

Sultanlar Ligi'ni hedefleyen İzmir ekipleri Göztepe ve Karşıyaka'nın mücadele ettiği Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off maçlarının yeri ve tarihleri belli oldu.

Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı maçlar Antalya'nın Alanya ilçesinde 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı Final etabı 4-5-6 Mart'ta oynanacak. Dört takımdan oluşan iki grup arasında ilk iki sırayı alanlar adını final etabına yazdıracak. Final karşılaşmaları ise 13-14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ayağında ilk iki sırayı alan takımlar Sultanlar Lig'inde mücadele etmeye hak kazanacak. Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Göztepe ve Karşıyaka haftalar öncesinden Play-Off'u garantilemişti. A Grubu'nda 20 maçta 1 yenilgisi olan Göz-Göz lider olarak yükselme maçlarına geldi. İkinci Karşıyaka'nın da hedefi Sultanlar Ligi.