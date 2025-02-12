Manisa FK kayıp

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK sahasında konuk ettiği lider Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. 9. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Samet'in vuruşunda kaleci Alperen golü son anda engelledi. 20. dakikada Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti. 41. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaan Kanak'ın vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı. 45+1. dakikada ceza sahasına giren Mendes'in şutunda meşin yuvarlak Alperen'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi.

SKORU RIVAS BELİRLEDİ

62. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Markao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 79. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Kanak yine Gökhan'ı geçemedi. 87. dakikada sağdan kullanılan kornerde ön direğe gelen topa Caner iyi yükseldi, ancak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 90+2. dakikada skoru Rivas belirledi: 0-2.

HAKAN ŞAPÇI'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı Kocaelispor karşısında takımını sahaya üç değişiklikle çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Adanaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Umur yerine Kaan Kanak'a, Muhammed'in yerine Fofana'ya ve Minchev'in yerine ise Ramirez'i mücadelenin başlangıç kadrosuna yazdı.