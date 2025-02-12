Morais takımına güveniyor

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, 1 puanı hanesine yazdırsa da düşme hattından kurtulamadı. En yakın rakibi 15. Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, Morais takımın potansiyeline güvendiğini söyledi. Zor bir maç olduğunu belirten Morais, "İki takım da şanslar yakaladı. Savunmamızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Rakibimiz maç boyunca uzun toplarla oynadı. Gol yemememiz önemli. Hücumda da pozisyonlar ürettik. Üçüncü bölgede girdiğimiz pozisyonları gole çevirdiğimizde avantajlı sonuçlar alacağız" dedi. Takımın daha da gelişeceğini ifade eden Portekizli teknik adam "1 puan 1 puandır ama takımda büyük potansiyel görüyorum. Bunu açığa çıkardığımızda daha fazla puan kazandığımız dönemler gelecek" ifadelerini kullandı.

'GURUR DUYUYORUM'

Önümüzdeki haftaya hazırlanacaklarını dile getiren Morais "Takımımla gurur duyuyorum. Gelişim gösterdikçe hak ettiğimizden fazlasını kazanacağız. Takımda potansiyelini açığa çıkaramamış oyuncular var. Kalitemiz yüksek ama oyuncuların en üst seviyesine çıkmadığını düşünüyorum. 22 maçta 15 gol attık, 29 gol yedik. Bu rakamlar bazı şeyleri anlatıyor" diye konuştu.