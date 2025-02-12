Trabzon’un kozu Banza

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçına iddialı hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin zorlu maçta en büyük kozu ise Fransız yıldızı Simon Banza olacak. Sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak alınan 28 yaşındaki golcü oyuncu, ligde 18 maçta 13 gol atarak takımına adeta hayat verdi.

TAKIMINA 14 PUAN KAZANDIRDI

Bordo-mavililerin attığı 35 golün, 13'üne imza atan Simon Banza takımına 14 puan kazandırdı. Banza'nın gol attığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanan Trabzon, diğer karşılamalarda sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş deplasmanında orta sahaya topu Banza ile buluşturmalarını isterken, Muhammed Cham, Edin Visca ve Draguş da kritik maçta gol arayacak.