Ege derbisinde kazanan yok

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Fethiyespor ile Altay yenişemedi: 0-0. Bu sonuçla galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Fethiye ekibi 29 puana yükseldi. Son olarak evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenen Altay galibiyet serisine imza atma fırsatını tepti. Zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran düşme hattındaki İzmir temsilcisinin puanı ise 15'e çıktı. Altay, deplasmanda 4 maç aradan sonra puan çıkardı. 39. dakikada Serdar'ın korner atışından gelen topu, müsait durumda olan Özcan kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya attı.

EMRE DİREĞE TAKILDI

75. dakikada Emre'nin çok sert şutunda top yan direğe çarparak dışarıya gitti. 77. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde Berkay topa iyi yükselerek kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya gitti. 86. dakikada savunma arkasında atılan pasla ceza alanına giren Muhammet Enes, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

KADROLARA DERBİ AYARI

Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel kadroda tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Cihan'ın yerine ilk 11'de Çağan Kayra Erciyes'e görev verdi. Altay'da ise teknik direktör Gökhan Karaaslan Mehmet Gündüz'ün yerine Ali Kızılkuyu'ya, kart cezalıları Yusuf Tekin'in yerine Murat Berkan Demir'e görev verdi.