Fırtına apolet söktü

Bucaspor 1928, İzmir'e lider gelen Serik Belediyespor'u yenerek rakibini koltuğundan etti ve sezonun geri kalanı için net bir mesaj verdi. Bu takım ligin son haftasına kadar Play-Off hattını zorlayacak potansiyelde. Önceki maçlarda oyunu domine etmekte zorlanan Fırtına bu kez, rakip lider olmasına rağmen üstünlüğünü sahada kabul ettirdi. Özellikle ilk yarıda. Deneyimli oyuncuları, genç, enerjik isimlerle süsleyen Tuna Üzümcü, özellikle orta sahayı Cebrail ve Osman'dan kurarak rakibin deneyimli oyuncularına göz açtırmadı.

Egeli futbolseverlerin yakından tanıdığı Gökhan Karadeniz istediği alanları bulamadı. Ve Buca'da ilk kez 11'de şans bulan 17 yaşındaki Mecit Deniz sahada ışıl ışıl parladı. Hücumda nokta santrfor ve kanatta gezgin olarak oynayan Mecit, Yasin Öztekin'i çok rahatlattı. Bir kaç haftadır durgun olan deneyimli isim, Mecit'in varlığıyla kanatlara deplase oldu, savunmanın kucağından kurtulup serbest oynadı. Ve kaleci Bayram Olgun. Sayabildiğim mutlak 3 golü önledi. Maçın tartışılmaz yıldızıydı. Mücadele sonunda da taraftar, Bayram'ın hakkını deneyimli oyuncuya üçlü çektirterek verdi. Buca genç isimleri unutmadan 11'e dahil etme formülünü uygulamaya devam etmeli. Bu reçete hem Play-Off'u getirecektir. Hem de en yakın örnekleri vermek gerekirse 6 ay içinde Arda Usluoğlu'nu Alanyaspor'a, Efe Doğan'ı Çaykur Rizespor'a sattığı gibi, oyuncu ihracatıyla para kazanmaya devam edecektir.