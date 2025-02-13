Karşıyaka’dan Bornova çıkarması

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışında yeniden ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü Bornova 1877 ile oynanacak İzmir derbisine akın edecek. Rakibine daha önce Alsancak Stadı'na geçmeden 2021-22'de yarım sezon iç saha maçlarını oynadığı Doğanlar Stadı'nda konuk olacak Kaf-Kaf, deplasmanı taraftar desteğiyle iç sahaya çevirecek. Bornova'da maraton tribününün Karşıyaka taraftarlarına tahsis edilmesi beklenirken, son kararı İzmir Emniyeti verecek. Grupta daha önce sezonun ilk yarısında Bursaspor'un Doğanlar Stadı'nda maraton tribünü tahsisi talebine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemişti.

BEDİRHAN KALDI

Karşıyaka'da takımdan ayrılmayı talep eden sağ bek Bedirhan Altunbaş ara transferin son gününde takımda kaldı. Ara transferde Gökhan Meral'in sözleşmesini feshedip Zonguldakspor'a, kiralık olan Çağatay'ın ise Karaköprü Belediyespor'a gittiği Kaf-Kaf'ta ayrılmak isteyerek son oynanan Artvin Hopaspor maçında forma giymeyen Bedirhan gitmedi.