Manisa FK tatsız

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK haftayı tatsız kapattı. Siyah-beyazlılar önceki gün evinde lider Kocaelispor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı. Galibiyet hasretini 3 karşılaşmaya çıkaran Manisa temsilcisi 30 puanda kalırken, ateş hattıyla arasında 1 puanlık fark kaldı. Özellikle evinde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde geride kalan süreçte oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak alarm verdi. Manisa FK, gelecek hafta son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenmek için hesaplar yapıyor.