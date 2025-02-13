Muğlaspor’dan destek çağrısı

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçıyla liderlik için kritik bir sınav verecek. Karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Menaf Kıyanç, Muğlaspor'a yeterli desteğin verilmediğini belirterek, şehrin yöneticilerine ve iş insanlarına çağrıda bulundu. Muğlaspor'un grupta ikinci sıraya yükseldiğini hatırlatan Kıyanç, sezon başından bu yana maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldıklarını söyledi. Kıyanç, "Yarın değil, bugün, hemen desteğe ihtiyacımız var. Bu hafta sonu liderlik maçına çıkıyoruz. Muğla'yı yönetenlere sesleniyoruz. Bugün yoksanız, yarın yanımızda olmanızın bir anlamı olmayacak. Muğlaspor'un başarı ya da başarısızlığı size yazacak" dedi. Kıyanç, "Artık bu kulübe sahip çıkmanın zamanı geldi" diye konuştu.