Petkim’in gözü çeyrek finalde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 eleme müsabakası oynadıktan sonra son 16 turuna kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, Avrupa'daki iddiasını sürdürüyor. İspanyol temsilcilsi BAXI Manresa'ya son 16 turu K grubu maçında deplasmanda 96-87 yenilen İzmir temsilcisi, sahasında karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya da uzatmalarda 91-87 kaybetti. Gruptaki diğer İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile hem deplasmanda hem de iç sahada oynayacak Aliağa Petkimspor, BAXİ Manresa ile seyircisi önünde, Pallacanestro Reggiana ile de İtalya'da karşılaşacak. Avrupa'da kalan 4 maçını kazanmak isteyen Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası oynadıklarına dikkati çekti. Gören, "İlk senemizde çeyrek final yapabilirsek çok büyük başarılar olur" dedi.