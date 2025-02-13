Turgutlu 1984’te 10 imza birden

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattından kurtulmaya çalışan 7 Eylül Turgutlu 1984'te iş insanı Haluk Gemici başkanlığındaki yeni yönetim transfer yasağını kaldırdı. Amatöre düşmenin eşiğine gelen kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna takviye yapmayı başardı. Turgutlu 1984, son günde kadrosunu 10 önemli oyuncu transferiyle güçlendirdi. Turgutlu, ara transferin son gününde Kepez FK'dan tecrübeli golcü Üstün Bilgi ve Ferdi Konak, 1923 Mustafakemalpaşa'dan Soydan Yücel ve Erdinç Çepoğlu, Kahramanmaraşspor'dan Bünyamin Yavaşoğlu, Osmaniyespor FK'dan kaleci Tolgahan Acar, Silifke Belediyespor'dan Mustafa Murat Uslu, İzmir Çoruhlu FK'dan Umut Sözen ile Serik Bld'den Samet Çolak ile sözleşme imzaladı.