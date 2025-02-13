VAR, penaltıyı incelemeye davet etmemiş!

Türkiye'nin gündemine oturan, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili herhangi bir VAR kaydının açıklanmaması ile ilgili iddialar sürüyor. Maçın ardından çok farklı senaryolar gündeme gelirken, en çok tartışılan konulardan biri de VAR'ın hiç devreye girmemesi olarak dikkatleri çekmişti.

Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili herhangi bir kaydın açıklanmamasının ardından, VAR hakemi Jakob Sundberg'in Mertens'in penaltı pozisyonunda maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu incelemeye davet etmediği öne sürüldü. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye davet edilmediği hatta penaltı kararının doğru olduğunu Çakır'a aktardığı iddia edildi.

SUNDBERG'E KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan TFF'nin Sundberg için flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. Mertens'in yerde kalmasında orta hakem Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle Sundberg'e TFF kırmızı kart gösterirken, veda edildiği öne sürüldü.