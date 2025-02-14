Altay pes etmiyor

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yendikten sonra Fethiyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Altay kümede kalma yolunda önemli bir adım daha attı. Ligde üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan siyahbeyazlılar, bu periyotta kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 7'den 1'e düşürdü. Son 2 maçta kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, Fethiye'den 1 puanla dönerek dış sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Altay bu sezon deplasmanda ilk beraberliğini aldı. Siyah-beyazlılarda sakat Mehmet Gündüz ve cezalı Yusuf'un yokluğunda Ali ile Murat Berkan, ilk 11'de görev yaptı. İyileşen Mehmet Nur sonradan oyuna girdi. Ligde pazar günü Batman Petrolspor'u konuk edecek Altay'da Yusuf ve Hikmet'in cezaları bitti. Altay'da alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesheden Enes Yetkin ve kadro dışı kaldıktan sonra aynı yöntemi seçerek yuvadan uçan Erdem Özcan, 3'üncü Lig ekiplerine transfer oldu. Enes'le 3 yıllık sözleşme imzalayan 1'inci Lig ekibi Çorum FK, genç orta saha oyuncusunu 3'üncü Lig'de mücadele eden Çayelispor'a kiralık gönderdi. Genç sağ kanat oyuncusu Erdem ise 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı.