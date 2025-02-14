Altınordu yerini sağlamlaştırdı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci devreye üst üste 3 beraberlikle başlayıp zirveden uzaklaşan Altınordu, son 2 maçında Kırklarelispor'u 4-2, 24Erzincanspor'u (D) ise 3-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini pekiştirdi. Lider Sarıyer'in ilk yenilgisini aldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşüren 44 puanlı kırmızı-lacivertliler 4'üncü sıradaki yerini korurken, haftayı 1 puanla kapatan 3'üncü basamaktaki Kastamonuspor'la arasındaki puan farkını ise 2'ye düşürdü.

HÜSEYİN'DE KORKULAN OLMADI

Son 2 haftada 6 puan toplayan kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisi 7'nci sırayla arasındaki puan farkını 6'dan 10'a çıkararak ilk 6'daki yerini sağlama aldı. Altınordu'da ilk deplasman zaferini yaşayan Teknik Direktör Ersan Parlatan, takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Öte yandan Erzincanspor maçının 29'uncu dakikasında üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan forvet Hüseyin Bulut'un durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.