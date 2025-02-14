Bodrum FK sil baştan

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak için mücadele eden Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais'in kadroda köklü bir rotasyon hazırlığına girdiği öğrenildi. Sezona teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ancak peş peşe alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Volkan Demirel ile yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Demirel ile yollarını ayırmıştı. Dümene Jose Morais'i getiren Muğla ekibinde deneyimli çalıştırıcı, kadroyu sil baştan yenileyerek lige tutunma mücadelesi verecek. İlk değişiklikleri ilk sınavında Göztepe karşılaşmasında yapan Portekizli teknik patron, Üzeyir'in yerine Ali Aytemur'u, Ege Bilsel'in yerine Cenk Şen'i, Musah Mohammed'in yerine ise yeni transfer Enis Bardhi'yi, Celal Dumanlı yerine ise Puşçaş'ı 11'e montelemişti.

ROTASYON GENİŞLİYOR

İlk maçında tam dört oyuncuya birden kesik atan Jose Morais, yarın deplasmanda oynanacak olan zorlu Başakşehir maçıyla birlikte rotasyonu genişletecek. Deneyimli teknik adamın sol kanatta Dimitrov, sağ kanatta ise Gökdeniz veya Brazao'yu da 11'e monte edeceği gelen bilgiler arasında. Portekizli çalıştırıcının son kararını oyuncuların antrenmanlardaki performansına göre vereceği belirtilirken, gelecek haftalarda farklı oyuncuların da 11'de şans bulabileceği kaydedildi.