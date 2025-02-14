Bucaspor hayata döndü

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Serik Belediyespor'u evinde 90'ıncı dakikada tecrübeli yıldızlarından Nizamettin Çalışkan'ın attığı golle 1-0 yenen Bucaspor 1928 büyük mutluluk yaşadı. Son anda gelen golle 3 maçtır süren galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, Play-Off yolunda yeniden umutlandı. 32 puana yükselip 6'ncı Beyioğlu Yeni Çarsı Spor'u 5 puan geriden takip eden 8'inci sıradaki sarı-lacivertliler pazar günü de kurtuluş umudu kalmayan sonuncu Giresunspor deplasmanına çıkacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, çok kritik bir maçı kazandıklarını söyledi. Bu galibiyetin kendileri için milat olabileceğini ifade eden Üzümcü, "Takımımı yürekten kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Hem üst sıralardan kopmadık hem de moral bulduk. Devamını getirip yeniden adımızı Play-Off potasına yazdırmak istiyoruz" dedi.