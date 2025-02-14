Fenerbahçe avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0'lık skorla yenerken, tur kapısını araladı. 10. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahası önünde Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda kaleci Coosemans'ın müdahale ettiği top, direğe de çarpıp kornere gitti. 11. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sol kanatta taç çizgisine yakın noktada yine Kostic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkteki Yusuf Akçiçek'in aşırttığı topu altıpas içinde Tadic ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada Anderlecht'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Augustinsson'un ortasında arka direkte iyi yükselen Adryelson'un kafa vuruşunu kaleci İrfan Can çizgi üzerinden çeldi. 42. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Kostic, pasını ceza yayı içindeki Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde tekrar topu alan Dzeko, plaseyle ağları buldu: 2-0. Mücadelede ilk yarı temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi.

MAÇIN SKORUNU EN-NESYRI BELİRLEDİ

50. dakikada Kostic'in kale sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri, kafayı vurdu ancak kaleci Coosemans topu çıkartarak gole engel oldu. 57. dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski, penaltı noktasına hareketlenen En- Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcunun uzak mesafeden şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 3-0. 59. dakikada Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Coosemans uzaklaştırdı. 68. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, müsait pozisyondaki Huerta'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı kenarından çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak topu kornere tokatladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MOURİNHO'DAN 3'Ü ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadronda 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar'ı sakatlık, Levent ve Oğuz'u ise listede olmamaları sebebiyle oynatamazken, Talisca'yı yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Anderlecht karşısında Amrabat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel ve En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı. Deneyimli yıldız, bir Avrupa Kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarında sarılacivertli formayla 5 gole ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarıya daha önce 2004-2005'te Tuncay Şanlı ve 2007-2008'de Deivid de Souza ulaşmıştı.