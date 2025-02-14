Galibiyet özlemi yedi maça çıktı

Bodrum FK, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 3 puana hasret kaldı. Son olarak evinde 13 Aralık 2024 tarihinde Sivasspor'u yenen Muğla ekibi o tarihten bu yana 3 puanı bir arada göremedi. Sivas maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor, Konyaspor'a mağlup olan Muğla ekibi, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Göztepe ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 puanı ellerinden kaçıran Bodrum FK'nın galibiyet özlemi 64 güne çıktı. Yaklaşık 2 aydır kazanamayan Bodrum, ateş hattına demirlerken, 17 puan ile 17. sırada kendine yer buldu. Bodrum Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.