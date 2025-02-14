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Menemen FK moral bozmadı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen FK moral bozmadı

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off yarışındaki önemli rakiplerinden Vanspor'la zorlu deplasmanda 90+4'üncü dakikada Seçim Can'ın attığı golle 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, evinde mutlu döndü. Bu beraberlikle Vanspor'un 1 puan farkla önünde kalan sarı-lacivertliler Play-Off için kritik puanı aldı. İlk yarının son haftalarında düşüş yaşayan ve zirvenin gerisine düşen sarılacivertliler, ikinci devre ile çıkışa geçti .

ALINAN PUAN ÖNEMLİ

İzmir temsilcisi, ligin ikinci devresinde oynadığı beş müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak yeniden üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamladık. İkinci yarıda geriye düşmemize rağmen son dakika golüyle puanı aldık. Bu tür maçlarda alınan her puan önemli. Rakibimiz bizi yenseydi önümüze geçecekti. Buna izin vermedik" diye konuştu.

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