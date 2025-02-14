Şampiyonlar geçidi

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi (TSYD) tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, sahiplerini bulacak. Ödüller Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 24 Şubat Pazartesi saat 18.30'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. TSYD İzmir Şubesi tarafından bu yıl EKMAS'ın desteğiyle 9. kez düzenlenecek yılın spor ödülleri gecesinde İzmir'de yılın takımı olarak, futbolda geçen sezon döndüğü Süper Lig'de kenti başarıyla temsil eden, 100'üncü yılını kutlama arifesindeki Göztepe belirlendi. İzmir'i 13 yıl sonra Voleybol Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü, yılın salon sporları kulübü oldu.

Bengisu Avcı

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

Yılın sporcuları kategorisinde Okyanus Yedilisi olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz geçişinden 5'ini tamamlamayı başaran Bengisu Avcı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize kadınlar güreşinde tarihinin ikinci madalyasını getiren ve dünya çapında yılın kadın güreşçisi seçilen Dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu ödül alacak. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde dünya rekoru kırıp, finalde gümüş madalyayı boynuna takarak bunu başaran ilk özel sporcumuz olan Aysel Önder, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada ilk kez ikinci olarak gurur yaşatan Emre Sakçı da yılın sporcusu olarak ödüllendirilecek.

KAMİLOĞLU UNUTULMADI

24 Ocak'ta Afyon-Konya karayolunda yaşanan trafik kazasında henüz 16 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Eskrim Şubesi'nin sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu da anı ödülüyle unutulmadı. Eskrim Gençler Epe Dünya Kupası'nda ilk kez altın madalya kazanan İzmirli sporcular Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, organizasyonda Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü alacak.

YILIN SPOR ADAMI MEHMET SEPİL SEÇİLDİ

URLA Adnan Süvari Tesisleri ile Gürsel Aksel Stadı'nı Göztepe'ye kazandıran, Türk futboluna ilk 15 yabancı yatırımcısını getiren ve İzmir ekibini 100'üncü yılında voleybol, basketbol, olimpik branşlar gibi şubelerde de ayağa kaldıran Mehmet Sepil, yılın spor adamı seçildi.