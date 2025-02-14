Sular durulmuyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da yeni kriz kapıda. Ekonomik ve yönetimsel olarak zor günlerden geçen yeşil-siyahlılarda mevcut başkan Erhan Ergil ayrılık sinyali verdi. Transfer tahtası kapalı olan, UEFA tarafından puanı silinen ve grubunda son sırada yer alarak Bölgesel Amatör Lig'e düşme korkusu yaşayan Horoz'da Ergil, destek alamadıklarından dert yandı. Ergil sosyal medyasında, "Denizlispor'u güvenilir birisine teslim edeceğim. Mevcut düzende çok dayanamayacağımın ben de farkındayım" diye yazdı.

LOPES'İN BORCU CAN YAKIYOR

Ergil, "Şimdi de acı gerçeklerden bahsedelim. Kimsenin moralini bozmak istemeyiz fakat bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yönetimdeki herkes tüm nakitlerini bitirdi. Bu hafta tekrardan tam tamına 2 Milyon TL'ye ihtiyacımız var. Fakat kimseden destek yok. Yardım paraları maalesef sınıfta kaldı" diye dert yandı. Takımın, Tiago Lopes'in borcu ödenmez ise ligde kalsa bile direkt olarak küme düşeceğine dikkat çeken Başkan Ergil, "Başkanda para mı var? Parası olan biri başkan olsaydı' diyenler size sesleniyoruz. Diğerlerinin parası vardı da ne oldu? Denizlispor'a borç takıp gittiler. Bu güzel ambiyans kaybolsun istemeyiz ama gerçekler bunlar. Denizlispor'u güvenilir birine teslim edeceğim. Mevcut düzende çok dayanamayacağımın ben de farkındayım" dedi.

DENİZLİSPOR LİGDE SERİ YAPMAK İSTİYOR

Son olarak Erciyes 38 FSK'yı yenen Denizlispor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Gurbette Tepecikspor ile kozlarını paylaşacak yeşil-beyazlı ekip ateş hattındaki direkt rakibini yenerek rahatlamak istiyor. Bu sene henüz 2 maçı üst üste kazanamayan 10 puanla 16. sıradaki Horoz, bu sene lige tutunarak ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeyi planlıyor.