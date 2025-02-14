Göztepe yoğun bakımda

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Göztepe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarıkırmızılı ekipte Anthony Dennis, Bodrum FK karşılaşmasında maça devam edememişti. Yapılan tetkiklerin ardından Dennis'in de 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

Romulo Cardoso

Juan

STANIMIR STOILOV ZOR DURUMDA

Şu an çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Dennis'in tedavi sürecine başlandığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin çıktığı 22 karşılaşmanın 21'inde ilk 11 başlayan Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un asları arasında bulunuyor. Nijeryalı orta sahanın sakatlık haberinin ardından İzmir ekibinde sakat sayısı 7'ye yükseldi. Orta sahada Isaac Solet'in sezonu kapatmasının ardından hücumun en önemli isimleri Juan ve Romulo, savunmada Taha ve Koray'ın da eksikliğiyle İzmir temsilcisi adeta revire döndü. Rotasyon yapmakta zorlanan Stoilov, eksiklerin yerini dolduramadığı için savunma oyuncusu Miroshi'yi orta saha oynatırken, orta saha oyuncusu Maryu Matsuki'yi santrafor kullanmak zorunda kaldı. Devre arasında eksik bölgelere transfer yapmayan kurmayların ise tek umudu sakat oyuncuların bir an önce iyileşmesi yönünde.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ FORMASINA KAVUŞTU

Göztepe'nin geçen sezondan beri kadrosunda olan 28 yaşındaki santrafor Kubilay Kanatsızkuş, nihayet sakatlığını atlatarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Sezon başında ilk 4 maçta oynayan Kanatsızkuş, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Tedavi sürecini atlatan Kubilay, pazartesi günü oynanan Bodrum FK maçının 89. dakikasında oyuna Matsuki yerine girerek 20 hafta sonra formasına kavuştu. En son yine iç sahadaki Bodrum FK karşılaşmasında forma giyen Kanatsızkuş'un forma hasreti yine bir Bodrum karşılaşmasıyla son buldu.