Altınordu’da Furkan korkusu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu'da 19 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in geçen haftaki Erzincan deplasmanında sakatlanması moralleri bozdu. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sağ dizinden ameliyat olan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan genç futbolcu yine aynı dizinden sakatlandı. Müsabakanın son bölümünde dizi dönen Furkan, değişiklik hakkı kalmayan takımını 10 kişi bırakmak zorunda kaldı. Yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak Furkan'ın tekrar bıçak altına yatıp sezonu kapatma tehlikesi bulunuyor. Altınordulu kurmaylar genç krampondan iyi haber gelmesini umut ediyor.

SON TAKVİYE AKMAL DOĞAN

Altınordu, dağılan U17 takımı kadrosundan 4'üncü takviyesini santrfor Akmal Doğan'ı A takıma alarak yaptı. İzmir ekibinde kaleci Arda, stoper Bilal ve kanat oyuncusu Mustafa'dan sonra altyapıdan ikinci yarıda A takıma alınan son isim Akmal oldu.