Bodrum FK çıkış peşinde

Süper Lig'de Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, 24'üncü hafta müsabakasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve 17 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşilbeyazlılar, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Yeşilbeyazlılarda Osman Haqi sakatlığı nedeniyle zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Ligde son olarak sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Muğla temsilcisi, daha sonra çıktığı 7 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip ağları 3 kez sarsan Bodrum FK, gol yollarında da sessiz kaldı.

HER MAÇ BİZİM ADIMIZA ÖNEMLİ

Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Jose Morais, zorlu Başakşehir müsabakası öncesinde yaptığı açıklamada geçmişi bir kenara bırakacaklarını söyledi. Başakşehir deplasmanına puanlar için çıkacaklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. O nedenle her maç bizim adımıza çok önemli" dedi. tecrübeli teknik adam, Göztepe maçında kadroda değişiklikler yapmıştı. Hafta içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli Teknik Adamın Göztepe maçında ve hafta içindeki idmanlardaki performanslara göre de Başakşehir karşısında sürpriz bir kadro çıkarması bekleniyor.