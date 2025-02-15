Cumartesi şöleni

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün birbirinden kritik maçlarda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Birinci Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen, ikinci yarıda 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışında yeniden ikinci basamağa yerleşen Karşıyaka, İzmir derbisinde son 4 maçtır kazanamayınca Play-Off yarışının uzağında kalan Bornova 1877'ye Doğanlar Stadı'nda konuk olacak. Kulüplerin talebi ve İzmir Emniyeti'nin onayıyla maçta konuk takım konumundaki Karşıyaka taraftarlarına maraton tribün tahsis edildi. Enes Nalbantoğlu ve İsmail'in sakatlıklarının sürdüğü Kaf-Kaf'ta Abdülkadir Öksüz ise iyileşip takıma katıldı. Üçüncü Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, 20. hafta mücadelesinde Viranşehir Belediyespor'u Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

AYVALIK LİDER KARŞISINDA

Aynı grupta 4 maçlık galibiyet hasreti bulunan ateş hattında 17 puanla 15. sırada yer alan Efeler 09 SFK deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 11. basamaktaki Alanya 1221 Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve zirve takibini 3 puan geriden sürdüren 38 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor ise gurbette 41 puanlı lider 52 Orduspor Futbol Kulübü karşısına çıkacak. Kritik randevuların tümünün başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.