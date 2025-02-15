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Derbi ateşi

Avrupa’ya katılım hakkı için mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takımın sahası Tüpraş Stadı’nda oynanacak zorlu müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kritik mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. İki teknik direktör de son taktiklerini belirledi ve maç saatini bekliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Derbi ateşi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyahbeyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordomavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Immobile ve Rafa Silva'ya özel görevler verdiği belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise rakibini önce durdurup kontralarla bulacağı pozisyonlarla skora gitmeyi planlıyor.

GÜNEŞ 12 YIL SONRA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak gelecek. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti. Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.

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