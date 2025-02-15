Galatasaray’a büyük şok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç sonrası 20 Şubat'ta oynanacak olan rövanşta avantajı rakibine veren Aslan, son 16 şansını adeta mucizelere bıraktı. Ara dönemde Avrupa Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı Morata, Ahmed Kutucu, Lemina ve Cuesta transferleriyle 277 milyon 500 bin Euro'luk piyasa değerine ulaşan Cim-Bom'da alınan ağır yenilginin faturası teknik direktör Okan Buruk'a çıktı. Alkmaar maçı sonrası sosyal medyada 'Okan Buruk istifa' sesleri yükseldi. Galatasaray taraftarları, mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk ve yönetim hakkında sert eleştirilerde bulundu.

BURUK İSTİFA SESLERİ

"Okan Buruk istifa" etiketi X gibi sosyal medya mecralarında trend oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle yeni transfer Lemina'nın Avrupa listesine yazılmamasını eleştirirken, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan ısrarı da tepkiler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılıların İstanbul'daki rövanşta turu geçmesi için en az dört farklı galibiyet şart. Aslan'ın üç farklı galibiyeti halinde ise maç en iyi ihtimalle uzatmaya gidecek.