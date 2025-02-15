Karşıyaka’da Mert’in durumu belli oldu

Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'a evinde son anlarda 97-88 mağlup olarak elenen Karşıyaka'da maçta sakatlanıp oyuna devam edemeyen Mert Celep'te adale yırtığı tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Mert Celep'in yapılan tetkiklerinde sol adduktor kas grubunda evre 1 kas yırtığı saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Tedavisine başlanan tecrübeli basketbolcu 10 gün parkelerden uzak kalacak. Mert'in sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşip ilk maça kadar sahalara dönmesi bekleniyor.