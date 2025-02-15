Manisa FK telafi istiyor

Trendyol Birinci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde lider Kocaelispor'a 2-0 yenilerek 30 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü bugün deplasmanda şimdiden havlu atan lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Müsabakada Oğuzhan Aksu görev yapacak. Ligde altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla şimdiye kadar çıktığı 24 maçı da farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, aldığı toplam 21 puan silme cezası nedeniyle eksi 21 puanda yer alıyor. Düşme hattıyla arasındaki 1 puanlık farkı artırmak isteyen siyah-beyazlılar, zor durumdaki rakibini mağlup ederek hem kabustan uyanmak istiyor hem de Play-Off hattıyla arasındaki yedi puanlık farkı azaltmak istiyor. Siyah-beyazlıların muhtemel 11'i ise şu şekilde: Alperen, Oktay, Bartu, Ensar, Kaan, Toure, Cissokho, Ramirez, Oğuz, Fofana ve Muhammed Kiprit.