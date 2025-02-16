Aliağa FK zirve aşkına

Nesine Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta namağlup Play-Off hattında yer alan sarı-siyahlı İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, taraftarı önünde lig sonuncusu Viranşehir Belediyespor'a da şans tanımadı. Aliağa, maçı üstün bir performansla 3-0 kazanmayı başardı.

MEHMET TEKRAR SAHNE ALDI

İzmir ekibi 11'inci dakikada Mehmet Uysal'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda Mehmet Uysal bu kez 56'ncı dakikada sahne aldı ve fark ikiye çıktı: 2-0. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında Malik attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0. Rakibine gol şansı vermeyen Aliağa FK mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Aliağa FK puanını 36 yapıp Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve puan kaybı yaşayan lider 52 Orduspor ie arasındaki farkı da 6'ya indirdi. Konuk takım ise 12 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.