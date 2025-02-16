Bodrum uyandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. 16. dakikada Sousa'nın hatalı pasında Umut topu aldı ve Keny'ye aktardı. Keny'nin pasında Piatek'in vuruşunda top üstten auta gitti. 19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Sousa gole izin vermedi. 20. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Okita'nın pasında Fredy'nin yakın mesafeden dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi. Kalan sürede iki takım da önemli pozisyon üretmedi ve ilk yarı 0-0 berabere bitti.

OPOKU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük bir bölüm orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 62'de kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Fredy, topu yerden içeriye çevirdi. Puşcaş'ın yakın mesafeden şutu kaleci Muhammed'den döndü. 65'te Yusuf'un ortasında Piatek'in yerden şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 80'de Puşcaş'ın pasında ceza sahasında şutunu çeken Ahmet, Opoku'nun sert müdahalesine maruz kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, Opoku'yu da kırmızı kartla oyundan attı. 83'te Puşcaş penaltıyı gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-1 sona erdi.

MAÇI MOURİNHO VE MONTELLA DA İZLEDİ

Başakşehir - Bodrum FK maçının önemli konukları vardı. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü Jose Morais'i İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da stattaydı. İki teknik adamın bir süre sohbet ettiği görüldü.