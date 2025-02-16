Derbi Kaf-Kaf’ın

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 20. haftasında Karşıyaka İzmir derbisinde deplasmanda Bornova 1877'yi 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bornova ise 23 puanla orta sıralarda kaldı. 7. dakikada Cenk Ahmet'in sağdan açtığı ortada Bornova savunmasından seken topa Kadir gelişine vurdu, top kalecinin solundan dışarı çıktı.17'de Yasin Ozan'ın pasında Ali Sinan'ın cezası dışından vuruşunu kaleci uçarak kurtardı. 38'de Bornova defansından topu kapan Ali Sinan ceza sahası içine girer girmez vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-1. 40'ta İshak hızlı taç kullandı ve Sinan'ı gördü. Sinan da ara pası ile Mert'i yolladı. Mert kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attı: 0-2. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

İkinci yarının başında Kaf-Kaf arka arkaya gollerle rahatladı. 49'da Bedran'ın uzaktan şutu kaleciden döndü. Kaleciden önce davranan İshak, altı pasta topa dokunup fileleri havalandırdı: 0-3. 51'de İshak'ın ara pasında Bedran ceza sahası içinden sol çaprazdan topu ağlara yolladı:0-4. 74'te ikili mucadele sırasında sakatlanan Bedran'ın yerine Erdal girdi. 87'de soldan Bornova'dan Yiğit'in yaptığı ortada ön direkte kafayla Yavuz Selim golü attı: 1-4.

YILDIRIM VE YENİYURT 11'DE HAMLELER YAPTI

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ve Bornova 1877'nin teknik adamı Onur Yeniyurt, derbi için farklı bir 11 çıkardı. Yıldırım 1-0 kazandıkları Artvin Hopa maçı 11'inde tek değişikliğe gitti. Kart cezalısı Hakan Barış'ın yerine sakatlığını atlatan Abdülkadir Öksüz kendine yer buldu. Abdülkadir'in dönüşüyle Kadir Bakırtaş da orta sahaya geçti. Yeşilyurt ise geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kuşadasıspor maçı 11'inden 3 farklı ismi dün sahaya sürdü. Mete Şentürk, Ceyhun İpşir ve Selim Acartürk'ün yerine Eren Karaağaç, Efe Geçim ve Alp Öztürk Karşıyaka karşısında şans buldu.

MİNİ YORUM/ Levent Arıöz

KARŞIYAKA GÜVEN VERDİ

Karşıyaka, Bornova 1877 ile oynadığı maçın başından itibaren kazanacağını izleyenlere hissettirdi. Bu duygu uzun zamandır taraftarın tatmadığı bir lüks. Ve bu özellik, futbolu yakından takip edenler bilir, sezon sonu gelecek başarının alameti. 37. dakikada gelen ilk gole kadar Kaf-Kaf bir şekilde maçı alacağının güvenini verdi. İshak gol kralı olduğunu artık tamamen hatırladı. Ölü toprağını üstünden attı. Ali Sinan 2. forvet olarak katkı yapmayı sürdürdü. Yasin Ozan gittikçe hazır hale geldiğini gösterdi. Orta sahada Mert ve Kadir agresif presle Bornova'ya alan vermedi. Kaleci Hakan Canbazoğlu'na haftalar sonra iş düşmedi. İkinci yarı oyuna giren Bedran da tam bir nöbetçi golcü olduğunu gösterdi. Hocalar her zaman yedek kulübesinde iyi bir koz ister. Bedran 11 oyuncusu olsa bu kadar etkili bir isim olamayacak belki. O yüzden böyle bir silahı sonradan sokmak KSK için çok değerli. Eğer maddi sıkıntı yaşanmazsa bu takım Kaf-Kaf'ın yıllardır beklediği başarıya ulaşacak ekipmiş gibi duruyor.