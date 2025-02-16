Fenerbahçe 7’de 7 peşinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde son 6 maçını kazanan sarılacivertliler 7'de 7 için sahaya çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

CENGİZ MLS YOLCUSU

Bu arada ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık transferi son anda gerçekleşmeyen, Rusya'dan gelen teklifleri de kabul etmeyen Cengiz Ünder ABD ekibi Los Angeles FC'ye gidiyor. Milli oyuncunun kiralık transfer için iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Los Angeles FC, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyecek. Cengiz Ünder'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye gitmesi bekleniyor.