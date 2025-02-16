Göztepe ateşi yaktı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Göztepe, 100. yıl kutlama etkinliklerine dün Gürsel Aksel Stadı'nda start verdi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir AK Parti Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Onursal Başkan Mehmet Sepil, A takım oyuncuları, genç sporcular ve taraftarlar katıldı.

Lansmanda bu özel yılın anısına kulübün başarılarla dolu tarihi anlatıldı. Göztepe'nin köklü geçmişi ve geleceğe dair vizyonu da taraftarlara tanıtıldı.

Göztepe'nin maskotu Kanka, dün ilk kez Gürsel Aksel'de taraftarla buluştu.

"BU MEŞALE AZMİN MEŞALESİ"

100. yıl meşalesinin yakıldığı organizasyonda özel olarak üretilen formalar ve yine bu sezona özel tasarlanıp taraftarın oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıkarıldı.

Etkinlikte ilk sözü alan Onursal Başkan Mehmet Sepil büyük bir gurur yaşadığını dile getirerek, "Bu meşale azmin meşalesidir. Başarının meşalesidir, çoçuklarımızın, sağlımızın, neşemizin, dostluğun, idealin ve hallerin meşalesidir" dedi.

TUGAY VE ELVAN'DAN ÖVGÜ

Sepil'in ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Göztepe'nin birçok başarısına şahit olduğunu dile getirerek "Göztepe'nin İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Birçok kulübün özel günleri var ama kendi tarihine, başarısına yakışır kutlama böyle olur. Göztepe futbola yeni anlayış getirdi" dedi.

"GURURLA YÜRÜYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'nin 2. 100 yılına gururla yürüdüğünü söyledi. Dağ, "Binlerce, yüzlerce genç kardeşlerim yarınlarda Göztepe'ye şampiyonluklar kazandıracaktır. Bu stat için Mehmet Sepil taşın altına elini koydu. Cumhurbaşkanımız ve eski başbakanımız Binali Yıldırım önderliğinde bu stadı kazandırdık" dedi.

"KÜLLERİNDEN DOĞDU"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 100'üncü yılı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Ceyda Bölünmez Çankırı, "Göztepe sadece sahada başarıyla değil sokaklarda yaşattığı ruhla da büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor. Zor zamanlar yaşasa da armasına duyduğu sadakatle küllerinden doğmayı başardı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ"

Dünyanın en güzel statlarında birinde olduklarını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ise şu açıklamaları yaptı: "Çok özel bir mekandayız. Heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. Gençler birbirinden heyecanlı, ışık saçan, umut vaat eden Türkiye'nin gururu olan gençlerimiz var. Bu tablo Türkiye yarının aydınlık olacağının tablosu."

"KUYTU KÖŞELERDEN DÖNDÜK"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Göztepe'nin dibi görse de pes etmediğini belirterek, "Taraftarımızın bir söylemi var, 'Göztepe bu her şeyi yaşayacaksın.' Göztepe Avrupa'da yarı final oynamışken 2006'da amatöre düştü. İsyan Marşı'nda 'Issız kuytu köşelerden döneceğiz' dedik. Yine Süper Lig'deyiz. Mehmet Sepil'e şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.