Kartal geri döndü

Trendyol Süper Lig'de Avrupa vizesi almak isteyen iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş, sahasında geriden gelerek Trabzonspor'u mağlup etti: 2-1. 3. dakikada Masuaku'nun yerden sert ortasına Savic ayak koyarken, ceza yayına açılan topa Rafa Silva sert vurdu, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 16'da sol kanatta topu alan Rashica, rakibinin üzerine giderek sol çaprazdan ceza sahası içine orta yaptı. Ciro Immobile'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti. 17'de Rafa Silva'nın kendi yarı alanındaki hatalı pasında araya giren Edin Visca bekletmeden topu Banza'ya aktardı. Banza'nın ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI AÇILDI

53'te Felix Uduokhai'in pasında Masuaku sol çaprazda topla buluşurken, pasını ceza sahası içerisindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 65'te ceza yayı önünde topla buluşan Ciro Immobile, pasını Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında Batagov'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 68'de ceza sahası sağ çaprazında topu alan Rafa Silva kale önüne koşu yapan Immobile'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı. Maç 2-1 sona erdi.

Beşiktaşlı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Beşiktaş taraftarı, devre arasında yaptığı jestle maçın dönmesinde başrolü oynadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımları ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen destekten vazgeçmedi. Üzgün bir şekilde soyunma odasına giden futbolcuları sahaya geri çağıran taraftarlar gösterdikleri mücadele için oyuncularını alkışladı. Taraftarlarından bu desteği alan siyahbeyazlılar, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı çevirdi.

MERT GÜNOK'A 100. MAÇ PLAKETİ

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi. Siyahbeyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi. Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi. Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki müsabakada iki takımın hocası da değişiklikler yaparak sahaya çıktılar. Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; takımdan ayrılan Umut Güneş'in yanı sıra Lundstram, Nwakaeme ve Zubkov'un yerlerine Mendy, Cham, Ozan Tufan ve Sikan'ı 11'de görevlendirdi.

GÜNEŞ, 12 YIL SONRA

Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi. Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.