Manisa şov yaptı

Trendyol Birinci Lig'de son iki maçını kaybeden Manisa FK, deplasmanda ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'a patladı: 0-6. 10. dakikada Umut serbest vuruşu kullandı, herkesi aşan top direkt ağlarla buluştu. Ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrası Muhammed Göktürk Gök'ün ofsayt pozisyonundayken rakip savunmayı bozduğu gerekçesiyle iptal edildi. 33'te Oğuz'un serbest vuruştan ortasını savunma karşıladı. Ensar'ın kafayla tekrar ceza alanına doldurulan topu Oktay kafayla ağlara yolladı: 0-1. 44'te Oğuz'un savunmanın arkasına attığı topla buluşan Fofana karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 0-2. 55'te Fofana'nın pasını alan Muhammed Kirpit, son çizgiye inip geriye çıkardı. Ramirez gelişene düzgün bir vuruyla fileleri havalandırdı: 0-3. 59'da Oğuz'un sol kanattan ortasında top Muhammed Kirpit'in ayağından sekip Ramirez'in önüne düştü. Bu oyuncu yaptığı vuruşla kendisinin iki takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4. 71'de Oğuz ortasını açtı, Minchev topu kafayla ağlara yolladı: 0-6. 74'te Oğuz'un ortasında Bartu kafayla fileleri havalandırdı: 0-6.

ARSLANAGİC DEVAM EDEMEDİ

Manisa FK'da Yeni Malatyaspor müsabakasının daha ilk dakikalarında sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Dino Arslanagic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Manisa ekibinin devre arası transferlerinden olan 31 yaşındaki savunmacı dördüncü maçında sakatlık şoku yaşadı. 8. dakikada rakibine faul yapan ve sarı kart gören Dino, daha sonra yerden kalkamadı. Saha içerisinde tedavisi yapılan Arslanagic oyuna devam edemedi ve 15. dakikada yerini Ensar Akgün'e bıraktı.