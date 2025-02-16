“O halde Mertens seneye bizde”

F.Bahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yapan Başkan Ali Koç, Süper Lig'de son yaşanan olaylarla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. G.Saray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçla ilgili konuşan Koç, "Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Hulusi Belgü neden tweet atmış diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bir anda işi biz kurgulamışıza getiriyorlar. Kamuoyu da maalesef bu konularda uyanık değil. Bunu biz mi yaptık? O zaman yazın; Mertens önümüzdeki sezon F.Bahçe'de. Bu kurgunun gerçek olması için planın en önemli öznesi Mertens değil mi? O sahtekârlığı yapıp penaltıyı alan da? Dolayısı ile Mertens de kurgunun içinde ve seneye bizde(!)" diye konuştu.