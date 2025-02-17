Camiden sahalara uzanan zafer

MANİSA'DA gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, sanal alemden uzak tutarak hem manen hem de madden desteklemek için Manisa Ulu Camii İmamı Murat Emgener ve imamların öncülüğünde 2014 yılında kurulan Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor Kulübü 10 yıldır mücadele ettiği Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 9 puan farkla lig bitmeden geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasında Manisa 8 Eylül Sahasında karşılaşacağı Hamzabeylispor'un maça çıkmaması üzerine takımın şampiyonluk kupası Manisa Futbol İl Temsilcisi Levent Kepenekli tarafından kulüp Başkanı Murat Emgener ve Teknik Direktör Sadık Çalış ile futbolculara takdim edildi.