Menemen FK çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmız Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, sahasında Play-Off savaşı veren Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen hafta ligin iddialı ekiplerinden Vanspor FK ile deplasmanda son dakika golüyle berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla kendine geldi ve son üç maçındaki 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler böylece iç sahada ikide iki yapmayı Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, 13. dakikada Erhan Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2'de Muhammed Gönülaçar attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan Menemen FK, 52'de Seçim Can Koç'un golüyle maçta bir kez daha öne geçti: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Menemen FK müsabakayı 2-1 kazandı.