64 yaşındaki Herkül’ün şampiyonluk hikayesi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Hakkı Bozat, 14 yıl önce hayatını değiştiren bir cümleyle spora başladı. Eşinin 'kendini toparla' sözü üzerine spor salonuna gitmeye karar veren Bozat, burada tanıştığı Powerlifting sporunda önce Türkiye şampiyonu oldu, ardından da 2017 yılında 190 kilo kaldırarak Dünya ikinciliğini aldı. 64 yaşındaki şampiyon, şimdi de bu yıl Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Almanya Şampiyonası'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Eşine ve spor salonu sahibi arkadaşına teşekkür eden Bozat, "Çocuklarım başta 'Baba bu çok ağır. Bu kadar zorlama' dediler. Fakat dereceler gelince onların da görüşü değişti. Eşim benim antrenörüm oldu. Hedefim kendi raporumu kırmak" dedi.