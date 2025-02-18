Denizlispor avantajı kaçırdı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta son sıradan kurtulamayan ve ligde kalma savaşı veren Denizlispor, yaklaşık 3 ay sonra deplasmandan puan getirdi. Gurbette en son 24 Kasım 2024'te Edirnespor'u 2-1 yenen yeşil-siyahlılar, düşme hattındaki direkt rakibi Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalarak, 6 puanlık maçta büyük fırsatı tepti. Başkan Erhan Ergil, "Kazanmak isterdik ancak yarışta kalmak da önemli. Bu zeminde ve yine 14 kişiye karşı ancak bu kadar oldu. 30 kere ortadaki pozisyonları rakibe çaldı, topu bizim kaleye iteledi hakem bey. Ama sağlık olsun. Yensek de yenilsek de Denizli'nin direnişi devam edecek. Hala ayaktayız. Ah, vah durumundan 'olabilir' durumuna geldik. Başarabiliriz. Ama destek olunursa. Lütfen saygı!" dedi.