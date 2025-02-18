TFF’den iki kulüp başkanına davet

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti. Geçen sezondan beri süregelen hakem sorunu nedeniyle iki tarafta yabancı hakem konusunu dile getirirken, yarın gerçekleştirilecek toplantıda bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir."