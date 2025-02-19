12 milyon Euro maaş istiyor

Galatasaray'ın Rize deplasmanındaki iki golüne imza atan kiralık yıldızı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Napoli'den bonservisini almak için çabaladığı, Juventus ve Manchester United ile ciddi bir şekilde adı geçen oyuncunun şu an kazandığı maaşı yeni sözleşmesinde de alacak şekilde hareket edeceği öne sürüldü. Yıllık 12 milyon Euro net maaşı olan Osimhen, yeni sözleşmesinde de en az 12 milyon Euro net ücret isteyecek ve bunu verecek kulübe transfer olacak. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; 75 milyon Euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon Euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon Euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon Euro olacağı yazıldı.

RİZE MAÇI SONRASI SESI KISILDI

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçından sonra sesi kısıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlarının sevgisine karşılık veren oyuncu kaleci Muslera'ya da sahip çıkarak "Muslera bizim için kaptandan da öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı var. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir" dedi.